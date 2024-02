Une majorité d’Israéliens ne croient pas à une « victoire totale » de l’armée contre le mouvement de la résistance palestinien Hamas dans la bande de Gaza, selon un sondage diffusé mercredi.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a répété ces derniers jours viser une victoire « totale », ou « absolue », contre le Hamas à l’heure où les forces israéliennes sont engagées dans des combats à Khan Younès et se préparent à une offensive contre Rafah, ville à la pointe sud du territoire où s’entassent plus de 1,4 million de Palestiniens.

Selon un baromètre de l’Institut démocratique d’Israël (IDI), un centre d’analyse de Jérusalem, à peine 38,3% des Israéliens jugent « très » ou « moyennement » probable cette victoire et 55,3% l’estiment « peu ou très peu probable ». Quelque 6,4% des sondés ne se sont pas prononcés.

« Notre but est simple: la victoire. Seulement une victoire contre le Hamas nous permettra la normalisation et l’intégration régionale », a néanmoins déclaré mercredi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

En marge des pourparlers pour une trêve – mené sous l’égide du Qatar, de l’Egypte et des Etats-Unis – des pays de la région et occidentaux discutent d’un plus vaste plan pour l’après-guerre à Gaza qui comprendrait notamment la création d’un Etat palestinien indépendant et la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite.

Or la majorité des 612 personnes sondées par l’IDI (55,4%) s’oppose à ce qu’Israël accepte la création d’un Etat palestinien « indépendant et démilitarisé », environ 37% estimant « qu’il y aura encore plus de terrorisme » en cas de création d’un tel Etat, selon l’enquête réalisée entre le 12 et le 15 février.