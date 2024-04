Pour continuer à sensibiliser aux besoins spécifiques des peaux sensibles, Cetaphil revient cette année encore avec sa campagne « Sensitive Skin Awareness Month ». De quoi nous offrir les meilleurs conseils d’experts pour les cajoler à l’infini.

Sécheresse, Irritation, Rugosité, Tiraillement, Barrière cutanée altérée…les signes des peaux sensibles ne passent pas inaperçus et sont souvent à l’origine d’inconfort et d’imperfections. La raison ? Stress, pollution, agressions environnementales ou encore une routine beauté mal adaptée peuvent aggraver nos problèmes cutanés. Pour en prendre soin, il est nécessaire de mieux comprendre ces problématiques de peaux et les bons gestes à adopter pour les chouchouter.

Pour commencer, qu’est-ce qu’une peau sensible exactement ? Ce qu’il faut savoir, c’est que la peau sensible ou intolérante n’est pas un “type” de peau mais plutôt un “état” de la peau. D’autant que l’on peut avoir la peau grasse ou sèche et sensible à la fois. La bonne nouvelle : contrairement aux types de peau (grasse, sèche ou mixte) qui ne varient pas et qui sont biologiquement déterminées, la peau sensible est un état auquel il est possible de remédier quand on connaît les actifs à éviter et ceux à privilégier.

C’est là qu’intervient la campagne Sensitive Skin Awareness Month de Cetaphil. L’objectif : nous permettre d’accéder à une mine d’informations et de conseils de professionnels mais aussi à une connaissance plus approfondie des produits à préférer pour une peau renouvelée et oxygénée. La marche à suivre : Il suffit de suivre la marque sur ses réseaux sociaux pour tout comprendre sur les peaux sensibles et découvrir tous les secrets des experts en la matière pour adopter une routine beauté toute en douceur. Parmi eux, le choix de produits doux qui protègent la barrière cutanée et soulagent la sensibilité.

Pour nous aider, Cetaphil a imaginé une routine skincare minimale pour une hydratation maximale, adaptée à chaque type de peau. Nettoyants, crèmes hydratantes en passant par l’indispensable écran solaire, la marque a crée une gamme riche en actifs hautement hydratants (niacinamide, panthénol, glycérine) pour une peau apaisée et éclatante de santé.

