Avec cette nouvelle ouverture, la marque 100% marocaine étoffe son réseau et porte à 5 ses points de vente. Outre son importante superficie, le Showroom de Rabat se distingue par la variété des produits exposés et surtout leur qualité recherchée et les prix compétitifs proposés.

Forte du succès rencontré par l’ouverture de son store situé au quartier de l’Agdal dans la capitale, l’enseigne nationale Sketch Design a décidé de sauter le pas et d’offrir à sa clientèle le plus grand espace d’exposition de son réseau. Et c’est à Rabat que le groupe spécialisé dans l’ameublement a décidé d’ouvrir son nouveau showroom.

Le nouveau flagship store de la marque, qui affiche fièrement ses origines marocaines, s’étend sur une superficie de 3000 m2. Un point de vente à l’image de cette distinguée marque née sous nos latitudes et qui est en mesure d’accueillir une large gamme de produits à l’élégance recherchée.

En effet, le mégastore reçoit la dernière et nouvelle collection de la marque marocaine qui s’emploie à offrir à son exigeante clientèle des produits de qualité supérieure à un prix qui défie toute concurrence.

“L’ADN de Sketch Design est la conception et la fabrication de produits raffinés, conçus avec des matières nobles tout en restant compétitif, car le haut de gamme ne veut pas dire des prix exorbitants”, souligne Youness Mouhyi, directeur général de l’enseigne marocaine.

Réparti sur trois niveaux, le showroom dégage une envoûtante odeur au bois massif, la matière-emblème de l’enseigne marocaine. La lumière naturelle dans lequel baigne le site offre une agréable et chaleureuse expérience au visiteur.

Et ce n’est pas tout : plus 1800 références sont répertoriées dans ce mégastore, incluant mobilier en tout genre, literie, les articles de décoration, les luminaires, etc. Il s’agit d’un investissement de 14 millions de dirhams qui a contribué à la création de 200 emplois directs, s’en félicite Mouhyi. Car, pour alimenter cet important point de vente, la firme a investi dans une nouvelle unité de production.

“Tout est produit par nos soins dans notre unité de production à Casablanca. Car, mis à part quelques bibelots, l’intégralité de notre production est réalisée au Maroc dans les trois unités de production que dénombre le groupe. De même, nous disposons d’un atelier de tapisserie, de menuiserie ainsi qu’un atelier de production d’aluminium et de métal”, explique le manager.

Trendy et cosy

Le premier niveau accueille les salons aux assises XXL, destinés aux séjours aux grands volumes, où le bois est, bien entendu, à l’honneur: des canapés aux tons neutres, avec un grand penchant pour le beige, qui épousent harmonieusement tous les intérieurs et renvoient une sensation de confort et de convivialité dans la pièce phare de la maison.

Car tout en s’inspirant des dernières tendances au niveau international, les séjours de Sketch Design gardent cette touche propre à la culture marocaine, à savoir des salons spacieux et douillet. Dans cette partie, on y trouve aussi des tables, en bois massif ou en céramique, aux lignes épurées et aux formes diversifiées.

Le deuxième niveau est consacré, quant à lui, aux salons conçus pour les espaces moins volumineux, sans lésiner pour autant sur la qualité des matières et encore moins le confort qui caractérise cette pièce.

Le mobilier d’extérieur n’est pas en reste puisque l’enseigne a consacré le sous-sol à cet espace, devenu une pièce à vivre à part entière. Les couleurs pastel adoptées par les créateurs de cette section transforment ce coin de la maison en un espace accueillant et décontracté. En somme, un prolongement de cette ambiance chaleureuse et cosy qui imprègne l’esprit Sketch Design.

“C’est une marque jeune, créative et gorgée d’idées et d’ambitions. Notre objectif est de continuer sur cette bonne et prometteuse lancée, rester dans la tendance et bien sûr proposer des articles de qualité aux meilleurs prix”, affirme Mouhyi.

Le magasin dispose d’un service livraison dans l’ensemble de la région de Rabat-Salé-Kénitra mais aussi à Fès et à Meknès.

Sketch Design: 11, Bd Hassan II. Lot Vita. Rabat (route de Casablanca)