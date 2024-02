L’exposition de bijoux berbères en argent du Palais Royal au Musée d’art Islamique de Doha, pour la première fois à l’extérieur du Maroc, ne peut qu’être une source de fierté pour les Qataris, a affirmé la Directrice du Musée d’art islamique de Doha, Shaikha Al Nassr.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration de l’exposition de bijoux berbères, marquant le coup d’envoi de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024, Shaikha Al Nassr s’est félicitée de l’accueil de cette collection de 220 œuvres captivantes, dévoilées pour la première fois hors du Royaume.

Elle a à cet égard exprimé ses remerciements à la Fondation nationale des Musées qui a mis en place toutes les conditions appropriées pour l’organisation de cet évènement.

Embark on a journey of #cultural opulence with the launch of the ‘#Berber Jewelry from the Royal Palace of Morocco’ exhibition, to mark the start of the Qatar-#Morocco 2024 Year of Culture at @MIAQatar from February 21 to May 20. @Qatar_Museums @YearsofCulture pic.twitter.com/wec1QlqpWv

— Doha News (@dohanews) February 21, 2024