Years of Culture 2024: le Maroc désigné partenaire culturel du Qatar

« Years of Culture », une initiative visant à renforcer les relations entre les nations et leurs peuples, a désigné le Maroc comme partenaire du Qatar pour cette année 2024.

L’année sera ponctuée par un programme de grandes expositions artistiques, de festivals et d’évènements culturels dans chacun des deux pays, indique un communiqué des organisateurs.

La présidence des « Years of Culture » est assurée depuis 2012 par Cheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, souligne le communiqué, ajoutant que du côté marocain, M. Adel El Fakir a été désigné commissaire général de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024.

@YearsOfCulture has designated #Morocco as its 2024 partner, launching a yearlong cultural exchange with over 80 events planned across both nations.

