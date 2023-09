Le coup d’envoi de l’opération de formation des appelés au service militaire du 38e contingent a été donné, mardi à la base militaire de Benguérir relevant de la province de Rehamna.

Ainsi, une cérémonie officielle a été organisée au 3e Centre de Formation des Appelés (CFA) à la Base militaire de Benguérir, en présence notamment, du Général de Division, Fouad Akki, Inspecteur de l’Arme de l’Infanterie des Forces Armées Royales (FAR), ainsi que d’officiers supérieurs des FAR.

Ciblant plus de 2025 appelés relevant du 38e contingent au niveau de ce Centre, sur un total de plus de 20.000 appelés à l’échelle nationale, retenus au terme de l’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire qui a eu lieu dans d’excellentes conditions du 02 au 16 septembre courant, cette formation portera sur les volets théorique et pratique.

En chiffres, le nombre d’appelés retenus à l’échelle nationale est estimé à plus de 20.000, dont 1.500 femmes, 130 élèves officiers appelés dont, 60 de l’Office National des Aéroports (ONDA), 02 médecins et 16 femmes officiers, 2.000 officiers de rang appelés, dont plus de 200 femmes, et plus de 18.000 militaires de rang appelés.

Cette opération de formation militaire de base concerne des appelés en provenance de plusieurs villes et provinces du Royaume dont, ceux originaires de la province d’Al Haouz, secouée par le séisme du 08 septembre.

Dans une allocution de circonstance, le Général de Division, Fouad Akki, Inspecteur de l’Arme de l’Infanterie des Forces Armées Royales (FAR), a indiqué qu’en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), que Dieu L’assiste, portant sur la nécessité de préserver les acquis du service militaire, les services des FAR ont entrepris, avec les administrations publiques et les autorités compétentes, l’opération de sélection et d’incorporation au 38è contingent des appelés au service militaire.

« Au sein de ce Centre de Formation, vous allez bénéficier d’un programme de formation inclusif devant consolider vos valeurs et compétences intellectuelles, développer vos connaissances et aptitudes physiques, et promouvoir l’esprit de la discipline, de la rigueur, de l’engagement, de la responsabilité et d’autonomie », a relevé Fouad Akki en s’adressant aux nouveaux appelés.

Le programme de formation s’étale sur deux étapes. Une phase de quatre mois consacrée à la formation militaire de base, suivie d’une phase d’une durée de huit mois, dédiée à la qualification professionnelle des bénéficiaires dans plusieurs domaines.

Les Forces Armées Royales, a-t-il enchainé, ont pris en charge les jeunes appelés pendant toute la durée de leur service militaire, en leur assurant salaire mensuel, logement, nourriture, vêtements, couverture médicale ainsi que des vacances pour visiter leurs proches.

« Afin que votre formation passe dans les meilleures conditions, vous êtes tenus de veiller à la préservation de la sécurité militaire et du secret professionnel et de faire montre du devoir de retenue et de protection des secrets- défense (….), tout en veillant strictement au respect des instructions des responsables chargés de votre formation, et des horaires des différentes activités, outre l’impératif de faire preuve de discipline et de bonne conduite et de préserver les équipements mis à votre disposition », a enchainé le Général de Division, Fouad Akki Inspecteur de l’Arme de l’Infanterie des Forces Armées Royales.