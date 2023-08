Le chef de la puissante confrérie religieuse des mourides, le khalife général Serigne Mountakha Mbacké a appelé l’opposant Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet, à cesser sa grève de la faim, ajoutant sa voix à une multitude d’appels en ce sens, a-t-on appris mercredi dans l’entourage de M. Sonko.

M. Sonko, dont le rapport de force avec le pouvoir et la justice tient le Sénégal en haleine depuis 2021, a entamé sa grève de la faim le 30 juillet. Il est hospitalisé depuis le 6 août et a été admis la semaine passée dans un service de réanimation selon ses avocats et son parti.

De nombreuses voix ont exprimé leur inquiétude pour sa santé, d’autres réclament sa libération.

Une délégation de la coalition à laquelle appartient M. Sonko a été reçue mardi par le chef de la puissante confrérie religieuse des mourides, le khalife général Serigne Mountakha Mbacké.

Le khalife a demandé à la délégation de transmettre à M. Sonko son appel à ce qu’il recommence à s’alimenter, a dit un membre du groupe sous le couvert de l’anonymat. Il a fait envoyer des dattes à M. Sonko, a dit la même source.

Les chefs religieux jouent souvent le rôle de médiateurs politiques.

Le bras de fer que M. Sonko livre aux autorités depuis sa mise en cause en 2021 dans une affaire de moeurs a donné lieu à plusieurs épisodes de contestation meurtrière.

M. Sonko crie au complot pour l’écarter de la présidentielle de février 2024.

M. Sonko a été condamné à six mois de prison avec sursis en mai pour diffamation contre un ministre, et à deux ans de prison ferme en juin pour « corruption de la jeunesse » dans l’affaire de moeurs. Il a été écroué fin juillet sous différents chefs d’inculpation, dont appel à l’insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l’État.

Sa candidature à la présidentielle semble à ce stade irréaliste.