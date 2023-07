Les drones dont dispose le Maroc, que l’on présente désormais comme un véritable game-changer dans la région, ont rendu la guerre de l’armée marocaine contre le polisario « complètement asymétrique » et à l’avantage du Maroc, écrit The Intercept.

Dans un long article consacré exclusivement, samedi 01 juillet 2023, aux drones acquis par le Maroc, le média américain souligne que les appareils achetés par le royaume à Israël, à la Turquie et à la Chine, leur permettent « de mener des attaques dans les profondeurs ».

Les drones chinois et surtout turcs semblent effectuer la majorité des frappes, mais les drones israéliens sont plus sophistiqués en matière de technologie de surveillance, explique The Intercept, rappelant que l’Etat hébreu a vendu, à lui seul, au moins 150 drones au Maroc.

Dans la même veine, les deux auteurs de l’article relèvent qu’Israël a vendu trois drones Heron au Maroc dans le cadre d’un accord unique négocié par la France, six ans avant le rapprochement officiel entre les deux États et les accords qui se sont multipliés après la signature des accords d’Abraham.

Lire aussi: L’Algérie s’équipe des drones chinois Wing loong II comme le Maroc

Le montant des drones Harop vendus par Israël aux FAR, poursuit The Intercept qui cite le journal israélien Haaretz, s’élève à 22 millions de dollars. Cette vente est intervenue après la visite, en novembre 2021, du ministre israélien de la défense de l’époque, Benny Gantz, qui s’est rendu à Rabat pour signer le premier protocole d’accord en matière de défense entre les deux pays.

Pour en savoir plus sur la quantité et les performances des drones marocains, The Intercept est revenu sur l’analyse de Federico Borsari, chercheur spécialisé dans les technologies sans pilote au Centre d’analyse des politiques européennes.

Selon lui, le Maroc possède 150 drones à décollage et atterrissage vertical WanderB et ThunderB produits par BlueBird Aero Systems, trois Heron TP et des munitions de flânerie Harop produits par Israel Aerospace Industries, et quatre Hermes 900 produits par Elbit Systems.

Le Maroc dispose également des drones turcs Bayraktar TB2 et des drones chinois Wing Loong, tous deux utilisés pour le combat, précise la même source.

Et d’ajouter que les capteurs des drones israéliens sont toutefois très sophistiqués, notant qu’il « est possible que le Maroc utilise des drones israéliens pour la reconnaissance de cibles, suivie d’une attaque avec d’autres drones, comme les drones turcs ».