La mobilisation de cette enveloppe budgétaire a été convenue par la Première Vice-présidente et Ministre de l’Économie et de la Transformation numérique de l’Espagne, Nadia Calviño, et la Ministre de l’Économie et des Finances du Maroc, Nadia Fettah, dans le cadre des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui se tiennent à Marrakech, indique un communiqué conjoint.

España y Marruecos acuerdan movilizar 11,6M€ del programa bilateral de conversión de deuda de #Marruecos para financiar proyectos de reconstrucción y rehabilitación en las zonas más afectadas por el #terremoto. 🇪🇸🤝🇲🇦 — Asuntos Económicos y Transformación Digital (@_minecogob) October 14, 2023

Dans le cadre des relations exemplaires entre l’Espagne et le Maroc et suite au tremblement de terre qui a touché la province d’Al Haouz, les deux pays confirment leur volonté de renforcer leur coopération basée sur le développement durable et social, précise le communiqué

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du Gouvernement espagnol d’exprimer sa solidarité avec la population de la province d’Al Haouz.