Aziz Akhannouch, a présidé ce lundi, une réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits par le tremblement de terre.

«Suite aux hautes instructions du roi Mohammed VI, il sera procédé à la reconstruction des maisons et des villages endommagés par le tremblement de terre du 8 septembre. Mais l’heure est à l’acheminement et la distribution des vivres et différents équipements dont pourraient avoir besoin les sinistrés comme les couvertures, les tentes dans les différentes zones sinistrées», a affirmé ce lundi Aziz Akhannouch, à l’issue d’une réunion interministérielle, consacré au programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction.

Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement a annoncé que des mesures seront rapidement prises au profit des sinistrés du tremblement de terre pour reconstruire les zones sinistrées et pouvoir ainsi indemniser les citoyens qui ont perdu leur logement.

Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement a précisé que les citoyens ayant perdu leur domicile percevront une indemnité. Il s’agira d’une contribution à la reconstruction des logements détruits par le séisme. Les modalités devront bientôt être fixées, a-t-il promis.

Ainsi, le gouvernement a créé plusieurs commissions afin de mettre en place ce programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction conformément aux instructions royales. Ces commissions se pencheront également sur le relogement, le plutôt possible, de ces populations sinistrées en attendant la phase de reconstruction.

Lire aussi. Le Parlement approuve la création du Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre

Le programme de reconstruction concernera aussi les établissements publics détruits par le tremblement de terre. Il s’agit de pas moins de 500 écoles, de plusieurs centres médicaux ainsi que les infrastructures qui, a poursuivi le chef du gouvernement, entreront dans ce programme.

Le roi Mohammed VI, avait rappelons-le présidé, samedi dernier au palais royal de Rabat, une séance de travail consacrée à l’examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux survenu a veille. Le souverain a notamment ordonné la mise en place immédiatement d’une commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées, dans les meilleurs délais, prendre en charge les personnes en détresse, particulièrement les orphelins et les personnes vulnérables de même que prendre en charge l’ensemble des personnes qui se retrouvent sans abri du fait du séisme, notamment en termes d’hébergement, d’alimentation et tous autres besoins de base.