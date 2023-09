Plusieurs villes du Maroc ont été le théâtre d’un fort séisme survenu vendredi soir. A Marrakech, au moins deux blessés et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés.

En revanche, aucun mort n’est à déplorer pour l’instant suite à la puissante secousse tellurique, d’une magnitude de 7,0 degrés sur l’échelle de Richter, qui a frappé de façon plus notable la ville de Marrakech et ses environs.

En plus de deux blessés sur lesquels le minaret d’une mosquée s’est effondré, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux prétend que des personnes seraient toujours bloquées sous une maison effondrée dans un village près de Marrakech suite au séisme.

Les autres dégâts enregistrés sont matériels, et en particulier immobiliers. Sur les photos partagées par les internautes, la plupart d’entre elles montrent des bâtiments écroulés et des façades fissurées par la forte puissance du tremblement de terre.

How can MSM say « no immediate reports of damage »

This is the Mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech.#Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 8, 2023