L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) organise la quatrième édition de la «Science Week», qui se déroulera du 12 au 16 février 2024 sur le Campus de Benguerir.

Cette édition, placée sous le thème des «Transitions», sera l’occasion de présenter les dernières connaissances scientifiques et leurs bénéfices potentiels dans les grandes transitions à opérer (transition énergétique, médicales, économiques, financières, numérique, et changement climatique, etc.), en présence de personnalités de renommée internationale, annonce l’université.

La « Science Week » (la Semaine de la Science) est devenue un rendez-vous annuel incontournable, offrant à l’UM6P et à la communauté scientifique mondiale l’opportunité de se réunir et de célébrer collectivement les avancées dans des domaines précis.

Au fil des éditions passées, divers thèmes ont été explorés passant du transhumanisme à la complexité, suscitant ainsi l’intérêt et l’engagement des membres de la communauté. Cet événement rassemble des personnalités éminentes partageant leur vision sur la manière de décrypter les défis actuels afin de proposer des solutions innovantes.

Pour cette édition, l’UM6P accueillera des personnalités éminentes telles que le philosophe de la cognition Daniel Dennett, le titulaire de la chaire Frank B. Baird et Professeur de Physique à l’Université d’Harvard, Avi Loeb, l’ancienne directrice du département Agriculture de la FAO, Louise Fresco, l’expert en systèmes de production végétale, Ken E. Giller, le Professeur émérite d’économie à l’Université́ d’Oxford, Peyton Young, le philosophe des sciences et de la physique en particulier, Jeffrey Barrett et la cheffe cuisinière marocaine diplômée d’anthropologie, Fatema Hal.

En marge des conférences, les participants auront également l’occasion d’assister à deux événements : la diffusion en avant-première mondiale du film documentaire sur la révolution du clonage, en présence du réalisateur, l’explorateur Luc Hardy, ainsi qu’à un concert du pianiste Geoffroy Couteau, célèbre pour ses interprétations de Brahms. Ce concert éclairera le public sur les mécanismes des transitions rythmiques et mélodiques.