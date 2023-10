Les efforts déployés par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) dans le développement des acteurs économiques au Maroc ont été au centre d’une conférence organisée jeudi à Casablanca.

Dans son intervention à cette occasion, le Directeur général de l’OMPIC, Abdelaziz Baqiqi, a mis l’accent sur la prépondérance des classements du royaume en termes de propriété industrielle et commerciale, précisant que le Maroc arrive 1er au niveau de l’Afrique et des pays arabes dans l’Indice international de la propriété intellectuelle 2023 établi par la Chambre de commerce américaine.

Il a, en outre, fait savoir que ces résultats sont à la faveur de la dynamique enregistrée de la part des déposants marocains qui représentent plus de 60% concernant les marques et plus de 80% pour les dessins et modèles industriels.

De son côté, Daren Tang, directeur général de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) s’est dit heureux du lancement d’un master en propriété intellectuelle et innovation. Ce partenariat a été conclu entre le ministère de l’Industrie et du commerce, l’OMPI, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’OMPIC.

« Ce master donnera aux jeunes marocains l’occasion d’acquérir des compétences en propriété intellectuelle et de les aider à utiliser la PI d’une manière très particulière pour apporter de la valeur sur le marché », a-t-il déclaré à la presse en marge de l’événement.

« Je pense que le Maroc est un lieu de culture, de beauté, de cuisine et en même temps très tourné vers l’avenir et je suis très impressionnée par l’esprit d’hospitalité », s’est-il également réjoui.