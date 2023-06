L’opération a permis d’appréhender six trafiquants dont un de nationalité espagnole, et la saisie de plus de 3,5 tonnes de Chira.

Des unités combattantes de la Marine Royale en patrouille en Atlantique, en collaboration avec les stations radar sur zone, ont avorté lundi une opération de trafic de stupéfiants au large de Mehdia, après avoir effectué une course poursuite en mer d’un Go-Fast, apprend-on de source militaire.

L’opération a permis d’appréhender six trafiquants dont un de nationalité espagnole, et la saisie d’une quantité importante de Chira, s’élevant à plus de 3,5 tonnes.

Les délinquants, le matériel et la cargaison saisis, ont été remis à la Gendarmerie Royale de Mehdia, pour les procédures administratives d’usage.

La Marine Royale dispose de vedettes ultrarapides justement pour traquer les trafiquants de drogue qui utilisent souvent les go-fast pour traverser la Méditerranée.

Ces embarcations permettent ainsi des interventions rapides et efficaces, notamment dans la zone d’opérations du secteur maritime située dans le nord du Maroc.