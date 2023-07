La décision d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara est à même de contribuer à une paix durable au Proche Orient, a souligné Cathy McMorris Rodgers, membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis.

Dans un tweet, la représentante républicaine à la chambre basse du Congrès américain a qualifié cette décision d’Etat de nouveau jalon en faveur de la paix.

Un communiqué du Cabinet Royal publié lundi dernier avait annoncé que le roi Mohammed VI, a reçu une lettre du Premier ministre de l’Etat d’Israël, Benyamin Netanyahu par laquelle il a porté au roi la décision de l’Etat d’Israël de « reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental ».

I am so encouraged to see Israel recognize this milestone. This will further strengthen the Abraham Accords and help us achieve our goal of lasting peace in the Middle East. https://t.co/nXNHWVlaWr

— CathyMcMorrisRodgers (@cathymcmorris) July 21, 2023