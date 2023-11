Les avions Boeing 787-9 s’inscrivent dans le cadre du plan de modernisation de la flotte entrepris par la compagnie nord-africaine.

Boeing et Royal Air Maroc vient d’annoncer une nouvelle commande d’avions 787 Dreamliner avec la confirmation de deux exemplaires du 787-9 qui viennent s’ajouter au carnet de commandes de la compagnie nord-africaine dans le cadre de l’expansion de sa flotte gros-porteur. Royal Air Maroc exploite actuellement neuf Boeing 787 Dreamliner et s’appuie sur l’efficience et la flexibilité de cette famille d’avions pour étendre son réseau long-courrier.

«Ces deux nouveaux Boeing 787-9 Dreamliner permettront à Royal Air Maroc d’étendre son réseau long-courrier à court terme afin de répondre à des conditions de marché très favorables en 2023», a déclaré Abdelhamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc. «Parallèlement, la compagnie conduit activement un appel d’offres de grande ampleur en vue de quadrupler sa flotte d’avions d’ici à 2037», a-t-il ajouté.

Au cours des neuf dernières années, Royal Air Maroc a étoffé sa flotte d’avions gros-porteurs composée de Boeing 787-8 et 787-9. Cette commande était jusqu’alors non identifiée sur le site Orders & Deliveries de Boeing.

«Le 787 Dreamliner convient parfaitement aux plans de croissance et de modernisation de Royal Air Maroc. Les relations établies par Boeing et la compagnie aérienne couvrent plus de cinq décennies et nous tablons sur de nouvelles opportunités de renforcer notre partenariat avec Royal Air Maroc», a déclaré Brad McMullen, senior vice-président, Ventes commerciales et Marketing de Boeing.

Membre de l’alliance oneworld, la compagnie nationale dessert 82 destinations dans 41 territoires à travers le monde, avec notamment de fréquents vols à destination des plus grandes capitales d’Europe, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Outre le 787, la flotte Boeing de Royal Air Maroc comprend des 737.

Depuis son entrée en service en 2011, la famille 787 a inauguré plus de 380 nouvelles liaisons sans escale à travers le monde, réduisant la consommation de carburant et les émissions de 25 % par rapport aux appareils qu’elle remplace. Ses passagers bénéficient d’une expérience de vol améliorée grâce aux hublots les plus vastes de tous les avions à réaction, à une hygrométrie accrue et une altitude-cabine plus basse qui assurent un niveau de confort supérieur, à des coffres à bagages plus volumineux, à un éclairage par LED apaisant et à une technologie conçue pour détecter et aplanir les turbulences et rendre ainsi les vols plus agréables.