Interprété par l’acteur oscarisé Joaquin Phoenix, « Napoléon », péplum épique du réalisateur et scénariste britannico-américain Ridley Scott, dont la sortie en salles est prévue pour le 22 novembre. Certaines scènes du film, dévoilées dans la bande-annonce, auraient été tournées au Maroc. Détails !

D’après Imdb, la plus populaire et la plus fiable plateforme mondiale de ciné, une partie du film tant attendu, qui retrace l’ascension et à la chute de l’Empereur français Napoléon Bonaparte, a été réalisée au Maroc, et plus précisément dans le désert de Merzouga.

Une information confirmée par le compte X (ex-Twitter) Fossil Locator. Ce dernier a fait une pertinente remarque sur le lieu du tournage de la « bataille des Pyramides ». Selon lui, les grosses couches de trilobites perceptibles sur la montagne filmée derrière l’empereur ressemblent indubitablement à celles que l’on retrouve au Maroc.

I don’t know if they filmed in Morocco but those certainly look like the Devonian trilobite layers of Morocco https://t.co/LFTulTT6X4 pic.twitter.com/uDgJ3gu3N4 — Fossil Locator (@FossilLocator) November 18, 2023

« Voici le Jbel Issoumour près d’Alnif où les locaux creusent des trilobites suivant une couche spécifique sur plusieurs kilomètres. J’étais là-bas pour des recherches en 2005 », a-t-il expliqué, photos du mont Issoumour à l’appui.

Répondant à la question d’un internaute, Fossil Locator a ajouté que la plupart des gisements se trouvent dans les montagnes de l’Anti-Atlas, principalement au sud-est d’Alnif et au sud-ouest d’Arfoud. « Cela devrait vous donner quelques éléments de réflexion », suggère-t-il, faisant valoir que « le Maroc s’est érigé depuis des décennies comme la Mecque du cinéma ».

« Avec studios, décors, entrepôts, etc. C’est juste facile là-bas pour tout ce qui est désert », a-t-il poursuivi, jurant à ses followers qu’il est allé « en personne » dans ces régions.

Interrogé récemment par Times sur la célèbre scène où les canons de Napoléon tirent sur les pyramides, le réalisateur de Gladiator (tourné à Ouarzazate), a répondu qu’il n’était pas au courant « s’il a fait ça, mais c’était une façon rapide de dire qu’il a pris l’Égypte ».