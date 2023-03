La BMCI lance les crédits bancaires durables, une première au Maroc

La BMCI et Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC) ont scellé fin 2022 un partenariat pour le lancement du premier financement «Sustainability Linked Loan» (SLL, «crédits bancaires durables») au Maroc. Il s’agit d’un crédit dont le coût est indexé sur des critères de durabilité.

Pour une première, c’en est une. La BMCI, filiale du Groupe BNP Paribas, vient de lancer un crédit SLL «Sustainability Linked Loan» qui signifie littéralement crédits bancaires durables à travers le financement accordé à ECCBC Maroc pour l’acquisition d’Atlas Bottling Company. Le coût de ce nouveau type de financement, dédié aux entreprises, est indexé sur des critères de durabilité. La BMCI devient ainsi la première banque à offrir un tel service.

«Nous sommes fiers d’accompagner ECCBC Maroc dans le cadre du premier financement SLL établi au Maroc, qui s’inscrit dans la relation de proximité et de confiance qui lie nos deux Groupes. Cette transaction vient de plus confirmer nos engagements en faveur du développement durable et de l’accompagnement financiers de nos clients dans les transformations ESG nécessaires», affirme Hicham Seffa, président du Directoire de la BMCI.

«Cette signature traduit notre engagement à maintenir nos efforts à devenir une entreprise encore plus responsable, inclusive, diverse et durable et qui vient s’ajouter à toutes nos initiatives et plans en ligne avec notre stratégie ESG. Avec ce partenariat, nous joignons nos forces pour atteindre des objectifs sociaux et environnementaux encore plus ambitieux afin d’améliorer l’avenir de notre pays et de notre continent», poursuit, pour sa part, Fayçal Zitouni, le Directeur Général d‘ECCBC Maroc.

En plus des traditionnels covenants financiers, la banque et son client négocient des KPIs extra-financiers, environnementaux ou sociaux, suffisamment matériels et ambitieux pour le secteur d’activité de l’entreprise. L’atteinte des objectifs définis pour ces indicateurs pendant la durée du prêt donne lieu à une révision à la baisse du taux d’intérêt du crédit.

Engagement

Un SLL peut être contracté par tout type d’entreprise, quel que soit son secteur d’activité et son niveau de maturité sur les aspects ESG. Le recours à ce type de financement permet de réduire son coût de financement tout en contribuant à l’atteinte des objectifs de développement durable.

En se basant sur les réalisations de la BMCI et du Groupe BNP Paribas en termes d’engagement et de respect des différentes normes ESG (Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance), ECCBC Maroc a confié à la BMCI la structuration du financement de cette acquisition.

La BMCI a été désignée en tant que Sole Arrangeur, Chef de file, Agent du Crédit et suretés et Coordinateur sur les aspects ESG. Cette transaction conforte ainsi la position de la BMCI comme un acteur majeur de la transition énergétique et du soutien au territoire