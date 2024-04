Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé lundi qu’il se prononcerait d’ici fin avril sur la demande d’adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations unies, une démarche qualifiée d' »historique » par les Palestiniens et dénoncée avec virulence par Israël.

« Le Conseil a décidé que cette délibération devrait avoir lieu lors du mois d’avril », a déclaré l’ambassadrice maltaise Vanessa Frazier, qui assure la présidence tournante du Conseil.

En septembre 2011, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait lancé la procédure demandant « l’adhésion de l’Etat de Palestine à l’ONU ». Elle n’était jamais allée à son terme, et les Palestiniens avaient obtenu finalement en novembre 2012 le statut « d’Etat non membre observateur ».

La semaine dernière, ils ont relancé leur demande d’adhésion dans un courrier adressé au Conseil de sécurité qui a enclenché lundi le processus d’examen et doit se réunir à nouveau sur cette question plus tard dans la journée.

« C’est un moment historique », a commenté l’ambassadeur palestinien à l’ONU Riyad Mansour. Même si un succès est plus qu’improbable.

Pour que la requête aboutisse, il faudrait en effet d’abord une recommandation positive du Conseil de sécurité (au moins 9 vote pour, sans veto d’un membre permanent), puis un vote à une majorité des deux tiers à l’Assemblée générale.

