À quatre semaines du début du Ramadan, le ministère de l’Intérieur prend une fois encore les devants. Des cellules permanentes seront mises en place en vue de contrôler l’approvisionnement, la qualité, la sécurité et les prix des denrées alimentaires au niveau de des marchés.

Une réunion ministérielle, tenue ce vendredi 9 février 2024 au siège du ministère de l’Intérieur à Rabat, a été marquée par l’activation d’une commission interministérielle chargée de la veille qui assurera durant le mois de Ramadan le suivi de l’état d’approvisionnement des marchés nationaux et des prix des denrées de base, le traitement des problématiques, ainsi que l’encadrement et le renforcement des administrations et instances compétentes.

Cette commission est composée des ministres de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, de l’Industrie et du Commerce et de la Transition Energétique et du Développement Durable. Une réunion qui avait pour objectif de faire le point sur la situation de l’approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois de Ramadan et d’évaluer le bilan des activités de contrôle.

Il s’agissait aussi de renforcer les opérations de contrôle des marchés et de lutter contre toutes les formes de spéculation, de manipulation des prix et de pratiques illégales qui peuvent perturber le fonctionnement normal des marchés et nuire à la santé et à la sécurité des citoyens, aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d’achat.

S’agissant de la situation de l’approvisionnement des marchés nationaux, il ressort des données fournies par les responsables des départements ministériels et des institutions concernées, ainsi que des conclusions des enquêtes de terrain réalisées dans les différentes préfectures et provinces, que l’approvisionnement des marchés en divers produits de consommation reste normal.

Les stocks disponibles, la production attendue et l’offre prévue au cours des prochaines semaines permettront de répondre aux besoins de consommation pour l’ensemble des produits de base pendant le mois de Ramadan et les mois à venir.

Vigilance et mobilisation

Les mesures et dispositions proactives prises par les autorités gouvernementales et les administrations compétentes, en coordination avec les acteurs économiques concernés, ont contribué à garantir les besoins des marchés nationaux et à éviter toute pénurie d’approvisionnement en divers produits de base, y compris les produits agricoles, malgré les contraintes liées à la faiblesse des précipitations et au manque de ressources hydriques superficielles et souterraines disponibles pour les activités agricoles.

Dans ce contexte, l’accent a été mis sur la vigilance, le suivi et la mobilisation continue de tous les acteurs économiques concernés, des différents secteurs et services et des organes de contrôle, afin d’assurer un approvisionnement régulier des marchés, de maîtriser les fluctuations des prix et de poursuivre les efforts de contrôle et de régulation des marchés.

L’objectif est également d’améliorer l’efficacité du système de production, de distribution et de commercialisation, de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et de préserver leur santé et leur sécurité.