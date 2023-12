Le livre « Mohammed VI, la vision d’un Roi: actions et ambitions » de Jean-Marie Heydt, qui met l’accent sur la dynamique de changement enclenchée dans différents domaines sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI depuis Son accession au Trône, a été présenté mercredi à Rabat.

Lors d’une rencontre organisée à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Agdal en présence d’un parterre d’universitaires et d’étudiants, Heydt a partagé avec l’assistance les axes traités dans son livre et qui traduisent le regard que cet universitaire et écrivain franco-suisse porte sur le Maroc d’aujourd’hui, notamment les différents projets et réformes d’ordre politique, économique et social.

Heydt, également membre du Conseil scientifique de l’Observatoire d’études géopolitiques, a rappelé que ce livre a été publié dans le cadre du vingtième anniversaire de l’accession du Roi au Trône de ses ancêtres, et vise à mettre en avant le rôle du Maroc en tant que leader régional.

L’auteur a mis en exergue la dimension humaine qui se situe au cœur de la vision du Souverain, évoquant le discours royal à l’occasion du premier anniversaire de l’Intronisation du Roi Mohammed VI qui met en évidence « la grandeur et l’importance des ambitions royales pour les Marocains ».

« Vingt ans après, le résultat est là », a-t-il indiqué, notant que les nombreuses réalisations accomplies au cours des deux dernières décennies puisent leur essence dans les premiers discours prononcés par le souverain qui a tracé la voie du développement du Royaume.

En l’espace de deux décennies, le Maroc, qui a évolué d’au moins deux générations, est devenu un centre d’intérêt international, a relevé Heydt.

Pour sa part, le directeur du Pôle coopération et partenariat à la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, Fouad Benmakhlouf, a mis en relief les travaux menés par Heydt sur l’évolution que connaît le Maroc sur les plans économique, social et environnemental.

Cet ouvrage, qui retrace l’évolution du Maroc sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, a été présenté dans plusieurs universités marocaines, notamment l’Université Mohammed Premier d’Oujda, l’Université Hassan II Ain Chock-Casablanca et l’Université Mohammed V de Rabat, a-t-il noté.

Dans une déclaration à la MAP, Benmakhlouf a indiqué que M. Heydt prévoit de publier en 2024 un nouvel ouvrage sur les progrès réalisés dans les provinces du Sud du Maroc, au terme de recherches qui se poursuivront jusqu’au 21 décembre.

« Mohammed VI, la vision d’un Roi: actions et ambitions » est un livre de 181 pages, qui se décline en 8 chapitres : « les réformes sociales », « la régionalisation avancée », « le préalable au statut avancé », « la phase opérationnelle », « les réalisations économiques », « les grands chantiers » et « le Maroc et son environnement international ».

Docteur en sciences de l’éducation comparée de l’Université de Lyon et diplômé d’études politiques européennes de l’Université de Paris, Heydt est enseignant universitaire, chercheur associé au Centre de recherches sur les migrations de l’Université Mohammed Ier d’Oujda et membre du Centre d’études et de prospective stratégique. L’auteur a également présidé le Comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe à Lisbonne.