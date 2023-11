L’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a salué, mercredi à Rabat, le rôle constant du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans le soutien du peuple palestinien, de sa juste cause et de son leadership légitime, notant que la position du Royaume concernant la question palestinienne est une position de principe.

M. Choubki, qui intervenait au cours d’une rencontre organisée à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, a également salué la teneur du « Message fort » adressé par le Roi Mohammed VI au Président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, relevant que le Souverain a réitéré dans ce message le soutien constant du Royaume au peuple palestinien et à ses droits légitimes.

Le diplomate palestinien a en outre rappelé le Discours adressé par le Roi Mohammed VI au Sommet extraordinaire arabo-islamique de Riyad, dans lequel le Souverain a souligné qu’il n’y a pas d’alternative à une paix réelle dans la région garantissant aux Palestiniens leurs droits légitimes dans le cadre de la Solution des Deux Etats.

M. Choubki a, d’autre part, fait observer que le Maroc a accueilli le Sommet arabe de 1974, au cours duquel les pays arabes ont reconnu pour la première fois l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme seul représentant légitime des Palestiniens.

Il a salué aussi le rôle que joue l’Agence Bayt Mal Al-Qods, en faveur de la protection des droits arabes et islamiques dans la Ville sainte et le renforcement de la résilience de ses habitants à travers le financement des programmes et des projets dans divers secteurs.

Pour leur part, les autres intervenants représentant différentes instances civiles et politiques ont indiqué que la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien constitue une occasion pour rappeler au monde entier la nécessité de trouver une solution à la cause palestinienne garantissant la stabilité et la paix dans la région.

Ils ont insisté aussi sur le droit du peuple palestinien à un État indépendant avec Al Qods-Est comme capitale, tout en saluant les positions constantes du Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en vue d’un règlement de la question palestinienne.

Cette rencontre s’est tenue en présence de plusieurs ambassadeurs des pays arabes et islamiques accrédités à Rabat et de nombreuses personnalités du monde politique et associatif.