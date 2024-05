Le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal a été au centre de la rencontre, mardi à Dakar, entre le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, qui ont passé en revue les fondamentaux qui confèrent aux relations maroco-sénégalaises « toute leur singularité ».

L’ambassade du Maroc à Dakar a indiqué, dans un communiqué, que, « suivant les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nouvelles perspectives de coopération ont été explorées -à cette occasion- en tenant compte des priorités économiques et sociales des deux pays et dans l’esprit de la complémentarité et l’intégration panafricaine« .

Les deux parties se sont félicitées, à cet égard, du bilan des relations bilatérales « rendu possible grâce aux liens de confiance, de respect mutuel et de partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays« , a ajouté la même source.

21/05/24

HEM Hassan Naciri, Ambassador of HM The King to Senegal was received in audience by HEM Ousmane Sonko, Prime Minister.

It was an opportunity to go over the fundamentals that make bilateral relations unique. pic.twitter.com/sRofBOtK9h

