La ville de Rabat, qui vit au rythme d’une dynamique culturelle et artistique transformationnelle, figure parmi les meilleures destinations d’Afrique à visiter en 2024, selon le prestigieux magazine Conde Nast Traveller.

“Rabat, l’une des quatre villes impériales du pays, a longtemps été ignorée par les voyageurs attirés par la beauté ancienne de lieux comme Marrakech, Fès et Tanger. Cela pourrait changer cette année, car la ville connaît une profonde transformation culturelle et artistique”, souligne la publication.

La Tour Mohammed VI sera l’une des principales attractions de la capitale du Royaume en 2024, note le magazine spécialisé dans les voyages de luxe, ajoutant que cet édifice, certifié LEED-Gold et HQE, est le plus haut en Afrique.

Parmi les attractions de la capitale, la publication a cité également le nouveau Grand Théâtre de Rabat, relevant que ce lieu culturel multifonctionnel, conçu par la célèbre architecte Zaha Hadid, est appelé à devenir le plus grand théâtre du monde arabe et d’Afrique.

« Il s’agira de la plus grande salle de ce type en Afrique et dans le monde arabe et accueillera des spectacles de symphonie, de ballet, d’opéra et de philharmonie (tout ce qui précède est attendu avant la fin de 2023) », souligne Conde Nast Traveller.

Le magazine met en avant également la programmation en 2024 du festival Mawazine, qui fera son retour en été après une interruption due au COVID-19.

“Le plus grand festival d’Afrique a attiré lors des précédentes éditions des stars planétaires comme Rihanna et Mariah Carey”, rappelle la publication qui met en avant aussi l’ouverture prochaine de plusieurs hôtels de haut standing.