Trois athlètes marocains se sont qualifiés mercredi pour les finales des épreuves du 400 m et du 1500 m, comptant pour les Championnats du monde juniors d’athlétisme Lima-2024.

Ainsi, l’athlète marocain Walid El Boussiri s’est qualifié pour la finale du concours du 400 m, en se classant à la troisième place de la troisième série avec un temps de 46sec 73/100è.

De son côté, le Marocain Jaouad Khchina s’est qualifié pour la finale de l’épreuve du 1500 m en terminant à la deuxième place de la 3è série (3:42.15). Sa compatriote Saida El-Bouzy a décroché son billet pour la finale du même concours, après avoir occupé la 2è place de la troisième série (4:20.94).

Le Maroc est représenté à ces Mondiaux U20 par 13 athlètes, dont trois filles. Il s’agit d’Ayoub Ghazraoui (10.000 m), Abdelwahed Aachour et Houssam Baba (3000 m steeple), Abderrahman El Assal (800 m), Walid El Boussiri (400 m), Ayoub El Fakhar (800 m et 1500 m) et Osama Er-Radouani (3000 m). Les couleurs nationales sont défendues également par Oussama Fagrach (400 m haies), Jaouad Khchina (1500 m et 3000 m) en plus de Zakaria Sabir (400 m haies).

Chez les filles, on compte la participation de Mariem El Zahidi (400 m haies), Saida El Bouzy (1500 m) et Hassana Ibn Abdel Matey (1500 m). Depuis sa première participation à l’édition de 1986, le Maroc compte à son actif 21 médailles, dont 3 en or, autant en argent et 15 en bronze. L’or avait été remporté dans l’épreuve du 1500 m par Adil Kaouch en 1998, Yassine Benseghir en 2002 et Abdelaati Iguidir en 2004.