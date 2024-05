La Marocaine Ilham Kadri et seule femme patronne du Bel 20, l’indice boursier belge, a touché la prime la plus élevée dans les milieux d’affaires belges. Une reconnaissance pour cette manager au parcours aussi atypique qu’inspirant. Zoom

Née et grandi à Casablanca en 1969, la dirigeante du groupe Solvay, Ilham Kadri, a fait l’actualité cette semaine. La casaouie de naissance est la CEO la mieux payée en Belgique: elle touche l’astronomique rémunération de 17,3 millions d’euros en 2023, la prime la plus élevée jamais accordée à un patron de haut rang belge.

La dirigeante du chimiste Solvay fait partie du cercle très fermé des dirigeants d’entreprise les plus puissants du monde. Mais bien avant ce généreux bonus accordé par son groupe, la Marocaine, fière de ses origines modestes, n’était pas une inconnue au bataillon des affaires, bien au contraire.

Diplômée en génie chimique de l’École européenne de chimie polymères et matériaux de Strasbourg, elle décroche, en 1997, un doctorat en physico-chimie macromoléculaire de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg. Kadri a roulé sa bosse professionnelle sur plusieurs continents. Au cours de sa carrière de 23 ans, elle a occupé divers postes dans de grandes multinationales telles que Shell-Basell, UCB-Cytec, Huntsman, Rohm Haas-Dow Chemical et Sealed Air.

Forbes. Quatre Marocaines parmi les 100 « Businesswomen » les plus puissantes

Jusqu’au 31 décembre 2018, elle était présidente-directrice générale de Diversey, une entreprise basée aux États-Unis et leader dans les domaines de l’hygiène, des solutions de nettoyage, de la sécurité alimentaire et de la prévention des infections. La Marocaine est également membre du conseil d’administration d’A.O. Smith, un fabricant mondial de premier plan basé en Amérique et fournissant d’équipements de chauffage à eau.

En 2018, elle prend les commandes du groupe belge Solvay, le géant mondial de la chimie. Et depuis le début de ce mois de mai, elle est lobbyiste en chef de l’industrie chimique européenne.

I am honored to take on the role of President of @Cefic, the European Chemical Industry Council. #NEWS #Syensqo pic.twitter.com/ujaRB2IzY7

— Dr. Ilham Kadri (@Kadriilham) May 6, 2024