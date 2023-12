Le fond de la nouvelle pièce de monnaie marocaine de 20 centimes, mise en circulation en novembre dernier par Bank Al-Maghrib (BAM), a été récemment reproduit à l’identique par la banque centrale algérienne sur sa pièce de 10 dinars fraîchement frappée.

La toute dernière pièce de 20 centimes, frappée par BAM, affiche trois éoliennes et deux panneaux solaires en référence au développement durable et l’environnement, ainsi qu’aux efforts du royaume, navire-amiral de l’Afrique du Nord en matière des énergies renouvelables et numéro 2 africain dans l’éolien et le solaire.

بنك المغرب يطرح للتداول ورقة بنكية جديدة من فئة 100 درهم وسلسلة من القطع النقدية جديدة بتصميم فريد 🌟💴وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من عناصرالأمان ! ندعوكم ◀لاكتشاف هذه الورقة البنكية والسلسلة الجديدة المطروحة للتداول ابتداء

من اليوم!

بلاغ صحفي ✅:https://t.co/EqSO8vHAPg pic.twitter.com/TjIKrQI44p — Bank Al-Maghrib (@BankAlMaghrib) November 24, 2023

La nouvelle piécette algérienne de 10 dinars comporte, curieusement, une copie quasi-conforme à l’originale. Son avers comprend, lui aussi, trois éoliennes et une myriade de panneaux photovoltaïques.

شرع بنك الجزائر اليوم في تداول قطعة نقدية معدنية جديدة من فئة عشرة (10) دنانير جزائرية. يرمز وجه القطعة النقدية الجديدة ذات العشرة دنانير إلى إمكانيات الجزائر في مجال الطاقات المتجددة. ويأتي هذا الإصدار والتداول الرابع، تبعا للقطع النقدية المعدنية من فئة 50 دج و100 دج و200 دج pic.twitter.com/xBhUhzMx9T — بنك الجزائر – Bank of Algeria (@bankofalgeria) December 13, 2023

Selon le compte officiel de « Bank of Algeria », qui a annoncé la sortie de la nouvelle pièce sur X (ex-Twitter) hier 13 décembre 2023, ce dessin « symbolise le potentiel de l’Algérie dans le domaine des énergies renouvelables ».

Plusieurs internautes marocains ont crié haro sur cette énième appropriation « de tout ce qui est marocain » de la part des autorités algériennes, pointant du doigt le « manque de créativité » des responsables de ce plagiat.

@bankofalgeria ديرو شوية ديال النفس وباراكا من تقليد ونسخ كل ما هو مغربي 🤦🏻‍♀️#الجزائر_الفاشلة لا تستطيع حتى الإبداع في قطعها النقدية فما بالك بتسيير دولة.#السرقة_تراث_جزائري 😎 https://t.co/2i3vn2RcXF pic.twitter.com/ImnIZoyoOu — #Iman (@Imanour) December 14, 2023