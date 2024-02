Contre toute attente, la sélection jordanienne s’est hissée en finale de la Coupe d’Asie pour la première fois de son histoire. Un homme se cache derrière cet exploit: il s’agit du coach marocain Houcine Ammouta qui a mené l’Al-Nashama à ce stade de la compétition. Il a d’ailleurs été encensé par la secrétaire générale de la Fédération jordanienne de football, Sammar Nassar.

Cette année, la Coupe d’Asie a livré son lot de surprises. La Jordanie s’est hissée jusqu’en finale de ladite compétition battant sur le chemin nombre de grandes sélections du continent.

Avec à sa tête le sélectionneur marocain Houcine Ammouta, Al-Nashama est venue à bout de l’Irak en huitièmes de finale (3-2) et de la Corée du Sud (2-0). Un succès qui lui a valu la reconnaissance de tout un peuple ainsi que celle du monde arabe mais surtout celui de la Fédération jordanienne de football.

Sammar Nassar, secrétaire générale de ladite fédération, n’a pas manqué de mettre en avant le rôle du coach Ammouta. Dans une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, cette dernière loue les louanges de l’école marocaine.

“Franchement, ce n’est pas un coup de chance. On a annoncé l’été dernier notre engagement avec le coach marocain Houcine Ammouta et son staff. On a misé sur l’école marocaine et ça s’est vu sur le nouveau style de jeu de l’équipe nationale”, faisant référence au système de jeu du tacticien marocain.

Depuis l’épopée des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022, le Maroc est devenu une référence dans le monde arabe. C’est d’ailleurs dans ce sens que la fédé jordanienne s’est intéressée au profil d’Ammouta. Il était une de leurs priorités pour prendre les rênes de la sélection jordanienne.

Dans ce sens, Nassar a tout de même affirmé que l’objectif principal reste la qualification au prochain Mondial. “Nos attentes étaient élevées, l’année dernière, nous avons annoncé lors de conférences de presse que notre objectif était de nous qualifier pour la Coupe du monde. La Coupe d’Asie est une étape préparatoire à cet objectif plus important”, a ajouté Nassar. L’on peut ainsi dire que c’est bien partie pour la sélection jordanienne avec Ammouta à sa tête.

Il faut aussi savoir que la presse jordanienne n’était pas tendre avec Ammouta. Le sélectionneur a fait face à de nombreuses critiques depuis son arrivée, mais cela semble s’estomper. En effet, depuis hier, Ammouta fait la une des journaux. L’on ne parle que de lui en Jordanie.

Ammouta, qui peut paraître des fois très sévère, a conquis les cœurs des supporters d’Al-Nashama. Désormais c’est sur le chant “Touta touta touta, we love you Ammouta” que le tacticien marocain se voit célébré dans les gradins.

Une belle preuve de reconnaissance qui ne risque pas de s’atténuer quelque soit le résultat de la finale. Ammouta a marqué l’histoire du football jordanien avec ce parcours qui restera dans les mémoires de tout un peuple.

Pour rappel, le sélectionneur marocains et ses protégés jordaniens connaîtront aujourd’hui leur adversaire pour le sacre. Demain mercredi se jouera la deuxième demi-finale entre l’Iran et le Qatar à partir de 16h00 marocaine. La tant attendue finale aura lieu le samedi 10 février 2024 à la même heure.