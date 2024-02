Houcine Ammouta, finaliste de la Coupe d’Asie à la tête de la sélection jordanienne, a révélé qu’il allait devenir sélectionneur des Lions de l’Atlas. Une proposition qu’il a déclinée pour des « raisons personnelles ».

“On m’a proposé de devenir sélectionneur des Lions de l’Atlas. Je remercie Fouzi Lekjaa (président de la FRMF, ndlr) mais j’ai refusé pour des raisons personnelles et je n’étais pas mentalement et psychiquement prêt car je traversais des moments difficiles. Mais l’occasion se présentera à nouveau prochainement Insh’Allah », a déclaré l’ancien entraîneur du Wydad de Casablanca dans une interview au média marocain The Voice.

Lire aussi. Vidéo. Coupe d’Asie: le Roi de Jordanie appelle Ammouta en direct pour le féliciter

Ammouta 🎙: « I could become national coach of Morocco but I refused, for private reasons and I was not mentally ready for it. But the opportunity will come again Insh Allah » pic.twitter.com/JTqlhT1OHi

— 11LIONS.NL🦁 (@11LionsNL) February 22, 2024