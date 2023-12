Le cabinet Mercer a publié son classement des villes où les expatriés vivent le mieux. Sans surprise, deux villes marocaines figurent dans le Top 10 africain.

Dans une étude publiée récemment, le cabinet Mercer a établi un classement des meilleures villes du monde en ce qui concerne la qualité de vie des expatriés. Pour réaliser son étude, le cabinet a pris en compte une poignée de critères, dont l’environnement politique et social, l’environnement culturel ainsi que les considérations médicales et sanitaires, pour n’en citer que ceux-là.

Dans ce Top 10 africain, deux villes marocaines y figurent. Il s’agit de Rabat et Casablanca, lesquelles se positionnent respectivement au 6e et 8e rang. En revanche, les deux métropoles arrivent 127e et 136e à l’échelle mondial.

Selon la même source, c’est la capitale mauricienne de Port-Louis qui domine le podium africain. Cette dernière se place également au 88e rang mondial sur un total de 241 villes, faisant d’elle l’endroit jouissant de la meilleure qualité de vie et la plus sûre du continent.

Rabat classée première ville où il fait bon vivre au Maroc

Concernant les autres villes africaines, l’on retrouve Victoria (2e et 98e mondial), le Cap (3e et 102e), Johannesburg (4e et 105e), Durban (5e et 110e). À l’échelle mondiale, Vienne arrive en première position suivie de Zurich, d’Auckland et de Copenhague.

Voici le Top 10 africain:

1-Port-Louis/Maurice (88e)

2-Victoria/Seychelles (98e)

3-Le Cap/Afrique du Sud (102e)

4-Johannesburg /Afrique du Sud (105e)

5-Durban/Afrique du Sud (110e)

6-Rabat/Maroc (127e)

7-Tunis/Tunisie (131e)

8-Casablanca/Maroc (136e)

9-Windhoek/Namibie (139e)

10-Gaborone/Botswana (146e)