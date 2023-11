La sélection marocaine féminine des moins de 20 ans s’est imposée face à son homologue guinéenne sur le score de 3 buts à 0, dimanche au stade El Abdi d’El Jadida, en match comptant pour le 3è tour aller des éliminatoires africaines du Mondial de la catégorie (Colombie 2024).

Les buts de la sélection nationale ont été signés par Doha El Madani (23e, 40e, 83e).

نهاية مباراة الذهاب بفوز منتخبنا الوطني النسوي لأقل من 20 سنة أمام منتخب غينيا 👏

🏁Full time !! 🇲🇦3-0🇬🇳

The first-leg match concludes with a victory for our National Women’s U20 Team against Guinea 💪🏻#DimaMaghrib #OneGameOneFamily pic.twitter.com/IwQfxguL9l

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 12, 2023