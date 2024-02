Menée au score mais plus entreprenante que son adversaire, la République Démocratique du Congo a arraché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), vendredi à Abidjan, en venant à bout de la Guinée (3-1).

Les Léopards n’avaient plus intégré le dernier carré depuis 2015, année où ils avaient été battus par les futurs vainqueurs, la Côte d’Ivoire (3-1), qu’ils pourraient retrouver sur leur chemin au prochain tour, si le pays organisateur bat le Mali, samedi.

Malgré un match plutôt brouillon entre deux équipes n’aimant par forcément faire le jeu et prendre beaucoup de risque, le résultat est conforme à une certaine logique.

Toujours privée de son feu follet Gaël Kakuta, la Guinée a été beaucoup trop passive après avoir ouvert le score et incapable de réagir quand elle s’est retrouvée menée.

🇨🇩 Yoanne Wissa 🇨🇩

He did an absolute good job there to take the TotalEnergies Man of the Match! 👏#TotalEnergiesAFCON2023 | #RDCGUI | @Football2Gether pic.twitter.com/MD4WFv0KnB

— CAF (@CAF_Online) February 2, 2024