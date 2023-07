Qatar Airways a annoncé la reprise de ses vols vers et depuis Casablanca et Marrakech, et ce depuis le 30 juin prochain, indique la compagnie dans un communiqué.

Réalisés à une fréquence de quatre fois par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et samedis), ces vols seront assurés par deux Boeing 787-8 dotés de 22 sièges en classe affaires et de 232 sièges en classe économique.

En rajoutant une nouvelle fois Casablanca et Marrakech à son très large réseau de liaisons aériennes, Qatar Airways propose désormais à ses clients une connectivité de premier plan vers plus de 160 destinations à travers le monde, et ce via le très célèbre aéroport international Hamad (HIA).

Qatar Airways réaffirme une nouvelle fois toute la force de son engagement envers le Maroc, en garantissant à ses clients marocains une expérience de voyage et une qualité de service de premier ordre. Afin de renforcer davantage son offre pour cette saison estivale, Qatar Airways a programmé pas moins de quatre vols hebdomadaires vers et depuis Casablanca et Marrakech.

S’exprimant au sujet du lancement de ces nouvelles liaisons, Hendrik Du Preez, vice-président Afrique de Qatar Airways, a déclaré que la réintroduction de nos liaisons depuis et vers Casablanca et Marrakech souligne plus que jamais notre intérêt pour le Maroc en tant que marché et destination de choix.

Ces deux villes remarquables occupent une place unique au sein de notre réseau, et la réactivation de ces deux lignes témoigne de la forte demande que nous avons constatée pour ces vols. La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a servi de pont entre le Qatar et le Maroc, favorisant de manière encore plus poussée les synergies culturelles et économiques entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Grâce à notre vaste réseau composé de plus de 160 destinations mondiales via l’aéroport international Hamad, nous sommes toujours autant entièrement dévoués à offrir une expérience de voyage de classe mondiale à tous nos passagers, a-t-il poursuivi.

Casablanca, la plus grande ville du Maroc, mais aussi Marrakech, ville touristique au charme traditionnel distinctif, offrent toutes deux une pléthore d’attractions de choix aux visiteurs du monde entier.

Métropole économique du Royaume, Casablanca marie élégance, modernité et attrait architectural intemporel. De son côté, Marrakech, ville impériale qui se démarque par ses souks animés et son histoire millénaire, est cerclée de magnifiques paysages naturels.

Le vol QR1397 de Qatar Airways reliera l’aéroport international Hamad (départ à 09h15) à l’aéroport Mohammed V de Casablanca (arrivée à 15h10). Le vol décollera par la suite de Casablanca à 16h30 pour atterrir à Marrakech à 17h25.

Dans le sens inverse, le vol QR1398 quittera Marrakech à 18h55 pour arriver à Casablanca à 19h45. Le dernier tronçon effectué par ce vol permettra de relier Casablanca (départ à 21h20 heure locale) à Doha (arrivée à 06h30+1).

Qatar Airways maintiendra sa liaison aérienne vers et depuis Casablanca durant toute la saison estivale, tandis que sa liaison saisonnière vers et depuis Marrakech se poursuivra jusqu’au 11 septembre prochain. Qatar Airways a volontairement opté pour une programmation horaire extrêmement souple, et ce dans l’objectif d’offrir un maximum de flexibilité à ses passagers. Ces derniers auront en outre la possibilité d’opter pour un vol Casablanca/Doha proposé quotidiennement en partenariat avec Royal Air Maroc.

Ci-après les horaire des vols :

Quatre fois par semaine (heure locale)

Doha (DOH) vers Casablanca (CMN) – QR1397 départ : 09h15 / arrivée : 15h10

Casablanca (CMN) vers Marrakech (RAK) – QR1397 départ : 16h30 / arrivée : 17h25

Marrakech (RAK) vers Casablanca (CMN) – QR1398 départ : 18h55 / arrivée : 19h45

Casablanca (CMN) vers Doha (DOH) – QR1398 départ : 21h20 / arrivée : 06h30+1