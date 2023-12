L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) a annoncé la liste des consortiums et entreprises pré-qualifiés relativement au processus de sélection, lancé fin de l’été 2023, du partenaire privé en charge de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance de la troisième centrale du complexe solaire Noor Midelt: « Noor Midelt III ».

Ainsi les entreprises pré-qualifiées pour le projet « Noor Midelt III » sont « Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar » des Émirats Arabes Unis et « TAQA MOROCCO S.A » du Maroc, « Acciona Generacion Renovable S.A. » de l’Espagne et « Green Of Africa » du Maroc, ainsi que « ACWA Power Company » de l’Arabie Saoudite et « NAREVA Holding » du Maroc, a indiqué MASEN dans un communiqué.

Il s’agit aussi de « Cobra Instalaciones y Servicios S.A » de l’Espagne et « VINCI CONCESSIONS S.A.S » de la France, d' »EDF Renouvelables S.A » de la France et de « Mitsui & Co., Ltd » du Japon, d' »Iberdrola Renovables Internacional S.A.U » de l’Espagne, de « Kahrabel FZE » des Émirats Arabes Unis et « GDF International S.A » de la France, ainsi que de « SPIC Huanghe Hydropower Development Co., Ltd » de la Chine et ‘ »AMEA Power, Ltd » des Émirats Arabes Unis.

La mise en œuvre du développement du complexe Noor Midelt poursuit son rythme soutenu en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, précise le communiqué, ajoutant que cette sélection s’inscrit dans le cadre de l’accélération du développement des projets d’énergies renouvelables en général et du complexe Noor Midelt en particulier.

La centrale solaire « Noor Midelt III » aura une capacité installée en photovoltaïque d’environ 400 MW et sera dotée d’une capacité de stockage à base de systèmes batteries (BESS) de 400 MWh environ, selon MASEN.

« Cette combinaison technologique contribuera à l’intégration massive des énergies renouvelables et participera à la couverture des besoins de la super pointe du système électrique national », d’après la même source.

De par sa structuration en financement de projet, « Noor Midelt III » permettra « une plus grande contribution du secteur privé marocain et international au développement des infrastructures énergies renouvelables (ENR) et une implication plus large des banques commerciales, marocaines et internationales à leur financement », souligne le communiqué.

Avec ses trois centrales Noor Midelt I, Noor Midelt II et Noor Midelt III, le complexe Noor Midelt abritera l’une des plus grandes capacités solaires et de stockage renouvelables au monde, avec une puissance installée totale d’environ 1600 MW et représentera une réelle opportunité de développement socio-économique durable pour la région qui l’abrite.