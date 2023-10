Une plateforme dédiée à la préservation du patrimoine de l’Arabie saoudite, lancée par le ministère saoudien de la Culture il y a plus d’une semaine, a été très mal reçue au Maroc. Et pour cause: l’usurpation du patrimoine culturel marocain.

Après l’Algérie et le Qatar, c’est au tour de l’Arabie saoudite de piocher dans le patrimoine culturel du royaume.

Les images usitées au lancement de sa nouvelle plateforme numérique de « préservation et de valorisation de la richesse culturelle du Royaume » étaient, pour la plupart, marocaines et non saoudiennes comme le prétend l’avant-propos de la plateforme.

C’est sur X (ex-Twitter) que le voile a été levé sur cette énième appropriation. Radio Fanida, une page dédiée exclusivement à la protection de l’héritage patrimonial marocain, était la première à sonner le tocsin.

Le ministère de la Culture saoudien a lancé une plateforme, appelée « Portail Culturel | بوابة الثقافة , » qui représente une base de données complète sur le secteur culturel saoudien.

Mais bizarrement! à des fins de promotion, il a fait usage d’images du riche patrimoine Marocain,… pic.twitter.com/JpnkpVweFk — Radio Fanida (@Radio_Fanida) October 12, 2023

« Le ministère de la Culture saoudien a lancé une plateforme appelée +Portail culturel+ qui représente une base de données complète sur le secteur culturel saoudien. Mais bizarrement, à des fins de promotion, il a fait usage d’images du riche patrimoine marocain, telles que le zellige et la gandoura », alertait Radio Fanida en français, anglais et arabe, pour que le message atteigne le plus de monde possible.

La publication, qui affichait clairement et avec photos à l’appui la « subtilisation » du patrimoine immatériel marocain, a été supprimée des réseaux sociaux. Sur Internet, le portail a battu en retraite et affiche désormais à son tour de nouvelles images 100% saoudiennes.

#انفوجرافيك | بهدف النهوض بالقطاع الثقافي السعودي؛ وزارة الثقافة تُطلق منصة « بوابة الثقافة » لدعم الثقافة السعودية ونشرها محليًا ودوليًا. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/en9oWFbXqD — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) October 11, 2023

Contacté par H24info afin de savoir si le ministère saoudien de la Culture avait fait machine arrière après l’intervention du Maroc dans ce dossier, le ministère marocain de la Culture n’a pas encore répondu à nos sollicitations.