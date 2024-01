Primaire républicaine: Donald Trump largement favori

L’ancien président Donald Trump est bien parti pour remporter l’investiture du parti républicain en vue de la présidentielle américaine du 5 novembre prochain, à en croire les résultats d’un nouveau sondage publié mercredi.

Réalisé par Reuters/Ipsos à cinq jours du caucus de l’Iowa, qui marque le début de la course pour le ticket républicain, le sondage offre à l’ancien locataire de la Maison Blanche 48% des voix des électeurs.

