Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 04 mars 2024 :

– Temps assez froid avec de la gelée locale, le matin et la nuit, sur l’Atlas et ses régions voisines Ouest, le Rif, les plateaux Orientaux et le Sud-Est.

– Temps passagèrement nuageux sur le Tangérois, Loukkos et le Rif avec gouttes ou faibles pluies éparses.

– Rafales de vent assez soutenues sur les côtes Centres et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, de 10/16°C sur le Souss, l’extrême Sud-Est, les provinces du Sud et de 04/10°C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Startel et Mehdia et agitée à forte ailleurs.