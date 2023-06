« L’hostilité » envers les quelque 5,5 millions de musulmans vivant en Allemagne est largement répandue dans le pays, s’alarme un comité d’experts dans un rapport publié jeudi.

« L’hostilité envers les musulmans ne constitue pas un phénomène social marginal mais est répandue dans de larges parties de la population allemande », déplore dans un rapport le Cercle indépendant d’experts sur l’hostilité envers les musulmans (UEM), installé en 2020 par le gouvernement d’Angela Merkel.

« Environ une personne sur deux » en Allemagne approuve des déclarations hostiles aux musulmans, relève le rapport, pour qui cette situation constitue « un terreau dangereux et une porte d’entrée pour les groupements antidémocratiques », proches de l’extrême droite en particulier.

Les musulmans sont souvent perçus d’une part comme des « étrangers » et d’autre part comme des membres d’une « religion prétendument rétrograde », explique le rapport. Les femmes portant le foulard font en particulier état de « formes d’hostilité particulièrement fortes », dénonce-t-il.

L’islam est aussi « associé massivement à la violence, à l’extrémisme et à l’arriération », relève le Cercle, décrivant les musulmans, dans un contexte de poussée de l’extrême droite en Allemagne, comme une des « minorités les plus sous pression ».

Les experts pointent également la représentation de l’islam dans les films germanophones: près de 90% de ces films offrent une représentation négative de cette religion. « Au coeur (de ces créations), on trouve des histoires d’attentats terroristes, de radicalisation, de guerres et d’oppression des femmes ».

« Beaucoup des 5,5 millions de musulmans en Allemagne vivent l’exclusion et la discrimination au quotidien, jusqu’à la haine et la violence », a déploré lors de la remise du rapport la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser (SPD). Elle a promis d’étudier « de près les résultats et recommandations d’action et tout faire pour réduire les discriminations et mieux protéger les musulmanes et les musulmans de l’exclusion ».

Pour faire reculer cette hostilité, les experts recommandent notamment la nomination d’un médiateur fédéral. En outre, des services de plainte et signalement devraient être mis en place et développés.

Le Cercle recommande en outre des formations continues pour le personnel des crèches et des écoles, les autorités de sécurité, la justice, les administrations, les médias et les institutions culturelles. Une « révision » des manuels scolaires destinée à supprimer les contenus critiques envers l’islam est par ailleurs préconisée.