Le président russe Vladimir Poutine s’est excusé sur la télévision publique, jeudi, auprès du peuple russe après avoir entendu les doléances d’une vielle femme russe sur la flambée des prix des oeufs.

Vladimir Poutine a renoué avec une double tradition, très populaire en Russie, celle de la «ligne directe» avec ses habitants et de sa grande conférence de décembre, jeudi pendant plus de quatre heures.

Retransmis en direct par toutes les télévisions, ces deux évènements que le Kremlin a décidé de fusionner cette année pour rattraper leur absence en 2022 ont été l’occasion pour l’homme fort de la fédération de Russie d’écouter les doléances des Russes.

D’entre plus de 2,5 millions de questions et/ou doléances envoyées des quatre coins du pays, une retraitée s’est plainte auprès des prix élevés des œufs.

La retraitée Irina Akopova, qui est apparue assise à la table de sa cuisine et s’adressant au président via visioconférence, s’est plainte de ce que « les prix des œufs, des poitrines et des ailes de poulet ont considérablement augmenté ».

La retraité de Krasnodar a demandé à Poutine de contrôler la hausse des prix des œufs. « Nous avons une douzaine d’œufs de 180 à 220 roubles. Où et quand étaient ces prix ? La poitrine de poulet coûtait 165 roubles le kilo, aujourd’hui c’est 350 roubles. Les ailes coûtaient 165 roubles, aujourd’hui c’est 250 roubles. Ayez pitié des retraités, nous ne recevons pas des millions de pensions, ne mettons pas les choses en ordre, nous n’avons personne vers qui nous tourner », a déclaré Irina.

Poutine a répondu au retraité que le prix des œufs a augmenté en raison de la demande: « La demande a augmenté, mais pas le volume de production. Les importations n’ont pas été plus ouvertes avec le temps. Je suis désolé, je m’en excuse, c’est un échec du gouvernement. Je promets que la situation s’améliorera sans aucun doute ».

Poutine a également déclaré qu’il avait parlé de ce sujet avec le ministre de l’Agriculture et lui avait demandé « comment ça se passe avec ses œufs ? »: « Ils disent que tout va bien pour eux. Ce à quoi je lui ai répondu: « Mais nos concitoyens ont des problèmes ».

« Vladimir Vladimirovitch, sois gentil avec les retraités ! Nous ne touchons pas des millions dans nos retraites, résolvez ce problème, nous n’avons personne vers qui nous tourner », a-t-elle dit à Poutine, ajoutant: « Je vous suis très reconnaissante, je compte sur votre aide ».

Notons que les prix des oeufs ont augmenté en novembre de 40,29% sur un an, selon l’Agence russe des statistiques (Rosstat), dépassant dans plusieurs régions russes 100 roubles (environ 1 euro) pour une dizaine, une hausse inédite. L’Agence vétérinaire et phytosanitaire russe (Rosselkhoznadzor) a en réaction autorisé vendredi l’importation d’oeufs en provenance de la Turquie, et le ministère russe de l’Agriculture a proposé d’interdire l’exportation d’oeufs pour six mois.