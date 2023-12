Le président russe, Vladimir Poutine, a été reçu mercredi avec les honneurs à Abou Dhabi, première étape d’une courte visite diplomatique aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite, pour discuter du conflit israélo-palestinien et du pétrole.

Le dirigeant que les Occidentaux cherchent à isoler depuis son offensive en Ukraine s’est un temps fait plus rare à l’étranger, mais il effectue un retour sur la scène internationale.

Visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour la « déportation » d’enfants ukrainiens, il réservait jusque-là ses déplacements à ses plus proches alliés.

Arrivé mercredi en visite de travail aux Emirats arabes unis, Vladimir Poutine s’est rendu à l’imposant palais présidentiel émirati à Abou Dhabi, afin de s’entretenir avec son homologue, Mohammed ben Zayed al-Nahyane.

Il a eu droit à un accueil avec les honneurs: des dizaines de soldats en armes l’attendaient au palais, tandis qu’une patrouille aérienne a traversé le ciel en diffusant des fumigènes aux couleurs du drapeau russe et que des coups de canon étaient tirés à proximité, selon des images diffusées par le Kremlin.

« Grâce à votre position, nos relations ont atteint un niveau sans précédent », a souligné M. Poutine, au début de sa rencontre avec Mohammed ben Zayed al-Nahyane, en saluant les Emirats arabes unis comme « le principal partenaire commercial de la Russie dans le monde arabe » et évoquant des « projets dans le secteur du gaz et du pétrole ».

Le dirigeant russe a dit qu’il parlerait à son homologue de la situation « dans les zones chaudes », citant le conflit israélo-palestinien mais aussi « la crise en Ukraine ».

La présidence russe avait également indiqué que les dirigeants parleraient de la réduction de la production de pétrole dans le cadre de l’Opep+, une alliance de pays exportateurs de pétrole et de partenaires, dont la Russie est membre.

Le programme ne fait toutefois pas mention de la COP28, qui se tient à Dubaï.

