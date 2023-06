Des pluies en ce début juin sont constatées dans plusieurs régions du royaume. Un temps quelque peu déroutant alors que tout le monde pense plage ou piscine. Dérèglement climatique, phénomène passager…? Les explications de la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Les pluies actuelles sont dues à une dépression en provenance des Açores, explique la Direction de la météorologie nationale (DMN).

« Concernant la situation météorologique actuelle, les pluies interviennent à la suite d’une dépression centrée sur les Açores et qui s’est rapprochée de notre pays. Des nuages ont intéressé notamment les régions Nord et Centre du pays avec un temps humide et relativement chaud surtout sur le Centre et le Sud du pays », explique Hussein Youabd, responsable communication à la Direction de la météorologie nationale (DMN).

« A la suite d’un flux du sud-ouest qui ramenait ces nuages relativement humides qui ont donné des pluies, on a relevé durant les dernières 24 heures de 6h du matin d’hier à 6h du matin d’aujourd’hui, plus de 4 mm sur Fès et Nador, 3 mm à Essaouira, 2 mm à Tanger, Tan-Tan, Goulmim, Inezgane, 1 mm à Jadida et Tanger et moins d’1 mm dans les régions d’Agadir, Taroudant, Sidi Ifni, Taza, Ifrane, Tiznit, Casablanca et Safi », ajoute-t-il.

Aujourd’hui encore, on trouve un temps nuageux et orageux dans les régions de Tanger, le Rif, les Haut et Moyen-Atlas, le Saïs, et de faibles pluies éparses sur les plaines Atlantique Nord, Centre, les plateaux de phosphate, le nord de l’Oriental, et il y aura quelques rafales de vent sur le Sud-Est du pays, le Sud de l’Oriental et aussi sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

En ce qui concerne les prévisions, poursuit-il, le temps sera encore nuageux sur la majeure partie du pays, notamment sur les régions Nord, le Centre, l’Atlas, le Rif, les plaines Atlantique Nord et Centre et il y aura un temps favorable à des pluies parfois orageuses également sur les régions de l’Atlas, du Rif et des régions voisines.

Et de conclure: « Il y aura encore un temps nuageux, quelques pluies éparses, surtout sur les région du Moyen-Atlas, le Haut-Atlas, le Nord Ouest et le Nord de l’Oriental pendant la journée de demain, vendredi, avec des températures qui vont subir une baisse par rapport à hier et à avant-hier surtout dans l’est et le sud-est du pays et il y aura une légère hausse de température à partir de ce weekend. »