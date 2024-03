Un important pont de Baltimore, sur la côte est des Etats-Unis, s’est effondré tôt mardi matin après avoir été percuté par un navire, entraînant des véhicules et une vingtaine de personnes dans sa chute.

« Nous savons que jusqu’à 20 personnes se trouvent actuellement dans la rivière Patapsco, ainsi que plusieurs véhicules », a déclaré Kevin Cartwright, du service des pompiers de Baltimore, à la télévision CNN.

L’autorité des transports de l’Etat du Maryland (MTA) a indiqué qu’un navire avait heurté le pont.

« On a été réveillé par une espèce de tremblement de terre et un long fracas retentissant », a relaté un riverain, dont les fenêtres donnent sur le pont, cité par CNN.

Des images spectaculaires de vidéo de surveillance montrent ce qui semble être un porte-conteneurs heurtant un pilier du pont Francis Scott Key, le faisant tomber dans la rivière avec une grande partie de la structure métallique de l’ouvrage.

On aperçoit des lumières qui semblent être celles de véhicules sur le pont, avant qu’il ne se déforme et tombe par morceaux.

« Nous pensons que des véhicules et possiblement un semi-remorque sont tombés dans l’eau », a également déclaré Kevin Cartwight au quotidien Baltimore Sun, en ajoutant que « le pont en entier » s’était effondré.

Une porte-parole de la police de Baltimore a elle aussi déclaré à la chaîne NBC qu’il était possible que des personnes soient tombées dans la rivière.

« Je peux confirmer qu’à 01h35 du matin la police de la ville de Baltimore a été notifiée d’un effondrement partiel du pont Francis Scott Key, et que des ouvriers sont possiblement dans l’eau », a déclaré Niki Fennoy.

