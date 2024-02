Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise de l’Emploi et des Compétences – Département de la Formation professionnelle, Anouar Alaoui Ismaili et Mme Naima Sabiri ont été nommés respectivement Directeur de la planification et de l’évaluation et Directrice de la formation en milieu professionnel, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Mohamed Belkasmi a été nommé Doyen de la Faculté des sciences Dhar El Mahraz à Fès, a-t-il ajouté.

Au niveau du ministère de l’Équipement et de l’Eau, Abdelkebir El Alouaoui a été nommé Directeur des aménagements hydrauliques à la Direction Générale de l’Hydraulique.

En ce qui concerne le Haut-Commissariat au Plan, Oussama Morsli a été nommé à la tête de la Direction de la Statistique.