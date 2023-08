Un quadragénaire est décédé après qu’un arbre lui soit tombé dessus, ce jeudi, dans le jardin Arset el Bilk, situé à la Medina de Marrakech, à cause d’une tempête de sable.

Un homme de plus de quarante ans a vécu une mort tragique, alors qu’un arbre lui est tombé dessus durant une tempête de sable qui a frappé la ville de Marrakech ce jeudi, rapportent les médias locaux.

🇲🇦🌪️| Une importante tempête de sable en provenance du Sahara recouvre actuellement la ville de Marrakech. 📸 Marion Klein pic.twitter.com/FRVpJ405C1 — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) August 10, 2023

Une effrayante tempête de sable, avec une épaisse poussière mêlée à des vents violents, a provoqué des hospitalisations et des perturbations du trafic routier à Marrakech, faisant un mort et plusieurs blessés, rapportent les médias marrakchis.

Un épais nuage de poussière a recouvert la ville ocre, paralysant la circulation et poussant un certain nombre d’usagers de la route à garer leurs voitures en attendant le passage de la tempête et provoquant des dégâts humains et matériels importants.

🌪️ Une impressionnante tempête de sable s’est abattue, ce jeudi en fin d’après-midi, sur la ville de #Marrakech. Les internautes ont massivement relayé les images de ce phénomène inédit.#Maroc pic.twitter.com/m5KwkzS9nZ — 2M.ma (@2MInteractive) August 10, 2023