Un cliché d’Elon Musk à Chefchaouen fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Mais le patron de Tesla ne s’est jamais rendu dans la ville bleue.

Assis tranquillement sur une marche en mosaïques de Chefchaouen, Elon Musk, en jean et veste bleu marine, regarde l’horizon. La photographie parait vraisemblable, mais elle n’est le fruit que d’un montage. Depuis quelques heures, celle-ci fait le tour des réseaux sociaux, piégeant quelques internautes et médias.

Elon Musk enjoying his time in the Moroccan city of Chefchaouen, in northern Morocco / 💙🇲🇦 pic.twitter.com/ba76PWWTdt — SAID EL MOUJAHED (@ElmoujahedSaid) May 24, 2023

Elon Musk enjoying his time in the Moroccan city of Chefchaouen pic.twitter.com/WZ4c0hkwrA — LENA PEKINES (@LPekines) May 24, 2023

D’autres ont compris qu’il ne s’agissait que d’un montage permis par l’intelligence artificielle (IA).

L’image a été créée par un « artiste numérique exploitant la puissance de l’IA pour créer des chefs-d’œuvre fascinants sur le thème du bleu », lit-on sur la page auteure @bluevibesart.

L’artiste a publié un deuxième cliché truqué de l’entrepreneur américain et un autre de l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump.

Ce cas rappelle les travers que peut engendrer l’intelligence artificielle.

«Le vrai travers de ces IA génératives, c’est qu’on a passé des années à lutter contre les fake news et aujourd’hui, on a créé une arme de destruction massive en termes de fake news. C’est un vrai danger de génération d’infractions fictives et on risque de passer beaucoup de temps à vérifier l’information», alertait Salah Baïna, expert en IA, dans l’émission « Paroles d’Experts » du 9 mai dernier.