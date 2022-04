L’attaquant-vedette du PSG était lundi 4 avril en soirée chez son coéquipier, l’international marocain Achraf Hakimi, pour partager un ftour. Les réseaux s’en donnent à cœur joie. Les images.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux au Maroc et ailleurs. Dans la soirée du lundi 4 avril, Achraf Hakimi a reçu chez lui un invité spécial. Il s’agit de son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, venu prendre le ftour.

« Ramadan vibes », a écrit l’international marocain dans une story publiée sur son Instagram. On y voit Mbappé en train de servir du thé marocain dans des verres traditionnels. Mais pour certains internautes du pays voisin, l’attaquant parisien, qui a des origines algériennes de par sa mère, sevrait plutôt du « thé algérien ». Une théorie qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

تمت الخنشلة بسلام غطاو ستوري ديال حكيمي ولصقو اسمهم pic.twitter.com/tTsszjJ7CQ — sabah (@Yasmina25102010) April 4, 2022

Les deux joueurs sont par ailleurs très proches. « Nous sommes deux jeunes de 23 ans qui partageons les mêmes goûts. On parle de musique, de jeux vidéo, on va au restaurant ou on passe juste du temps ensemble. On s’apprécie l’un l’autre », avait confié, début mars, Achraf Hakimi au journal Le Parisien. « J’ai une vie personnelle, Kylian aussi. Mais on passe aussi beaucoup de temps à la maison. Il n’est pas toujours nécessaire de sortir pour s’amuser », avait-il ajouté.