Après la réponse du porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, à la question de Abdallah Bouanou (Parti de la Justice et du Développement – PJD), qui accusait l’exécutif de détournement des données personnelles à des fins politiques et électorales, ce dernier est revenu à la charge, hier jeudi.

Bouanou, président du groupement parlementaire du PJD à la Chambre des représentants, a récemment fait savoir que le Rassemblement national des indépendants (RNI) « exploite les données à caractère personnel via le site officiel du gouvernement », qualifiant cela de « scandale ».

Peu après, Baïtas, membre politique du RNI et porte-parole de l’exécutif, a réagi lors du point de presse hebdomadaire pour expliquer qu’en « aucun cas, le gouvernement ne peut accepter de créer une plateforme sans travailler avec la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) ».

« Lorsque vous entrez dans la plateforme, vous trouvez un ensemble de conditions respectées dans la diffusion de ces données, donc rien ne viole les lois régissant la protection des données personnelles des citoyens », a-t-il poursuivi.

Ces explications n’étaient pas du goût de Bouanou, dont la réaction a été publiée hier soir sur le site officiel du parti de la lampe. Selon lui, la réponse du porte-parole du gouvernement, mercredi, était une « fuite en avant » et « une tentative d’induire en erreur ».

Il estime, en outre, que « l’empressement des responsables du site internet du gouvernement à supprimer la référence au RNI en cliquant sur +Conditions d’utilisation+ dans la fenêtre +Partagez votre avis+ est la preuve de l’implication du gouvernement dans ce scandale sans précédent ».

Et de révéler, dans le même sillage, qu’il a documenté, à travers les voies juridiques et techniques en vigueur, les « soupçons de fraude et de tromperie à toutes fins utiles, et publié la photo d’un PV réalisé par l’intermédiaire d’un commissaire judiciaire auprès du Tribunal de première instance de Salé et des tribunaux administratifs et commercial de Rabat ».