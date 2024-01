En dépit de la signature, il y a deux semaines, d’un accord entre les syndicats et le gouvernement, la grève des enseignants contre la réforme de l’éducation ne faiblit pas. Elle a même franchi un nouveau palier, dimanche 07 janvier 2024, avec des manifestations tentaculaires dans plusieurs villes du royaume.

Coiffés par la Coordination nationale des enseignants contractuels (CNPCC), les enseignants grévistes ont manifesté, entre autres, à Tanger, Casablanca, Oujda, El Jadida et Ouarzazate contre la mesure nouvellement prise par le ministre de l’Education, Chakib Benmoussa, de suspendre les enseignants qui n’ont pas condescendu à reprendre les cours.

Sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, un bon nombre de professeurs ont partagé les lettres de suspension qu’ils ont reçues de la part des différentes directions provinciales de l’éducation nationale. Et ils clament haut et fort que le « combat continuera« .

Les suspensions, disent-ils, ne leur feront pas « oublier la principale revendication ». Il s’agit d’accorder « la qualité de fonctionnaire public à l’ensemble des travailleurs du secteur de l’éducation », c’est-à-dire aux 14000.0 enseignants dits contractuels du secteur public recrutés depuis 2016, comme l’exigent les syndicats.

Dans un communiqué, la Coordination nationale des professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant a dénoncé ces suspensions qui sont, selon elle, en porte-à-faux avec les droits et libertés, les dispositions constitutionnelles et légales et l’Etat de droit, les qualifiant « d’abus de pouvoir » visant à museler les enseignants.

Et d’exhorter, dans le même ordre d’idées, les académies régionales de l’éducation et les directions provinciales à faire marche arrière et annuler ces décisions « iniques et injustes ».

La CNPCC a appelé, pour sa part, les enseignants contractuels à « incarner l’arrêt de travail » pendant deux heures, le matin et l’après-midi, pour le secondaire -collégial et qualifiant- et durant la récréation pour le primaire, ce lundi 08 janvier 2024.