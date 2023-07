Le Royaume du Maroc et la République de Guinée ont réitéré, lundi à Dakhla, leur volonté partagée de faire de leurs relations de partenariat un modèle de coopération interafricaine.

Dans un communiqué conjoint publié au terme des travaux de la 7ème session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Guinée, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, les deux parties ont souligné l’intérêt porté par les deux Chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI, et Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, au développement des relations économiques entre les deux pays frères, dans le cadre d’une nouvelle stratégie de partenariat.

Les deux ministres ont, dans ce sens, salué le rythme soutenu de la coopération bilatérale mutuellement bénéfique et fructueuse entre les deux pays, ainsi que les perspectives de diversification et de consolidation de ce partenariat dans des secteurs prometteurs tels que la formation, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la pêche maritime, l’hydraulique, la santé, l’énergie, la gestion et l’exploitation des ports et des mines.

M. Bourita a exprimé, dans ce cadre, la disposition du Royaume à apporter sa contribution aux efforts de développement socio-économique en République de Guinée, notamment dans les secteurs prioritaires tels que la sécurité, la pêche, la santé, le développement social, l’agriculture, la formation professionnelle, l’hydraulique et l’énergie.

Les deux ministres ont, en outre, réaffirmé la volonté du Royaume du Maroc et de la République de Guinée de développer un ambitieux Partenariat Public Privé (PPP) mutuellement bénéfique pour les deux pays, à même de servir de modèle de coopération Sud-Sud dans le continent.

Soulignant que les travaux de la septième session de la Commission Mixte Maroc-Guinée se sont déroulés dans un climat de cordialité et de compréhension mutuelle, ils ont affirmé que cette rencontre a permis d’insuffler une nouvelle dynamique aux excellentes relations liant les deux pays.

Au cours de leur entretien, ajoute le Communiqué conjoint, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des liens profonds d’amitié et de solidarité qu’entretiennent les deux pays et ont exalté la qualité des sentiments d’estime et de respect qui caractérisent les rapports qui existent entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, Président du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées.

A cet égard, M. Bourita a rappelé la dynamique positive suscitée par la visite de M. Kouyaté à Rabat le 09 mai dernier, faisant part de l’entière disponibilité du Royaume du Maroc à continuer à oeuvrer pour procurer une impulsion renouvelée à cet élan de coopération et de solidarité.

Il a, par ailleurs, réitéré les remerciements et la gratitude du gouvernement du Maroc pour l’appui inconditionnel que la République de Guinée a toujours apporté au Royaume, comme en témoignent ses prises de position dans les différentes instances régionales et internationales, indique le Communiqué conjoint, précisant que les deux parties ont convenu, à cet effet, d’appuyer, de manière concertée et mutuelle, les candidatures marocaines et guinéennes au niveau de ces instances.

A l’issue de cette septième session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Guinée, les deux parties se sont réjouies des résultats de cette importante réunion qui a permis l’examen et l’identification de divers projets et actions de coopération à réaliser conjointement, se félicitant de l’esprit de fraternité et de compréhension mutuelle ayant marqué les travaux de cette rencontre.

Les deux parties ont convenu d’organiser la huitième session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Guinée à Conakry, à une date qui sera arrêtée d’un commun accord par voie diplomatique, conclut le communiqué conjoint.