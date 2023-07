Dans une question adressée au ministre de l’Intérieur, le groupe parlementaire du PPS dénonce le « harcèlement » et le « racket » que subissent les automobilistes de la part des gardiens de voitures.

« Les différentes villes du royaume vivent, surtout pendant la période estivale, sous l’emprise du harcèlement et des provocations de personnes portant des gilets jaunes, qui se font appeler des gardiens de voiture, dans diverses rues et boulevard » du pays, déplore le député Ahmed Abbadi, du groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS) à la chambre des représentants, dans une question écrite adressée le 12 juillet au ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit.

Ces gardiens « imposent des redevances au hasard et de force aux citoyens qui sont contraints de garer leurs véhicules dans les lieux publics censés être gérés par les conseils communaux », poursuit le député.

« Aucune compensation financière ne peut être imposée » aux citoyens en contrepartie de ce « service », en dehors de ce qui est prévu par la loi.

« Ce phénomène négatif est en train de susciter un mécontentement généralisé parmi les citoyens, du fait des mauvais traitements et des extorsions dont ils sont victimes, qui se transforment parfois en menaces, insultes et injures », regrette encore Ahmed Abbadi.

Lire aussi: Gardiens de voitures: la mise au point de la commune de Casablanca

Selon ce dernier, « ce phénomène a évolué au point que certaines personnes profitent des conditions sociales précaires et déplorables des gilets jaunes, et les poussent à faire chanter et menacer les usagers des lieux publics et les empêchent de stationner leurs véhicules, s’ils refusent de payer les redevances illégales qu’ils déterminent de manière lunatique et arbitraire en l’absence de tout contrôle ou intervention des autorités concernées ».

Pour conclure, Ahmed Abbadi demande au ministre de l’Intérieur de détailler les « mesures et les actions adoptées, ou qui peuvent être adoptées, afin de protéger les citoyens de ces comportements illégaux qui conduisent parfois à des accidents tragiques ».